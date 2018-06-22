"Нелюди Днепра": в городе на рекламных щитах появились портреты воров люков

На клевету или разглашение персональных данных ни один из "героев" в полицию еще не пожаловался.

В Днепре на рекламных щитах появились портреты, имена и адреса задержанных за кражу люков, кабеля или деталей мусорных контейнеров, а также подпись: "Нелюди Днепра".

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего десяток бордов. Установлены они рядом с домами, где зарегистрированы подозреваемые. Кто заказчик, владельцы щитов не разглашают. Городские коммунальщики от такого креатива официально открещиваются.

Людей, чьи портреты на бордах, суд еще не признал виновными. Впрочем, на клевету или разглашение персональных данных ни один из них в полицию еще не пожаловался. Без внимания горожан билборды позора не остались.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепре стартовала волна демонтажа незаконных пунктов приема металлолома.