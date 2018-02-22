В Днепре начался демонтаж незаконных пунктов приема металлолома

"Я презираю коррумпированных полицейских, крышующих пункты приема металлолома. Я презираю безвольных судей, выпускающих на свободу мразей, уродующих город", - написал Филатов.

В Днепре стартовала волна демонтажа незаконных пунктов приема металлолома. Так, лишь за одни сутки на жилмассивах Тополя снесли семь таких точек. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что решение о начале демонтажа принял во время командировки в Израиль, взяв за пример опыт этой страны.

По разным данным, сейчас в городе насчитывается около 150 пунктов приема металлолома. Однако в мэрии уточнили, что уже до 1 июня нынешнего года их Днепре ликвидируют полностью. В пунктах часто сбывают краденые кабели и металлические детали – ограждения, люки или запчасти лифтов. Только в течение февраля правоохранители задержали около 200 злоумышленников, которые разворовывали люки, кабели и металлические ограждения.

«Сегодня в городе начинается операция «Дамоклов меч». Как в Израиле. Разве мы с вами не являемся заложниками тех, кто заставляет несчастных стариков месяцами сидеть безвылазно в квартирах? Потому что лифт не работает из-за украденного кабеля. Тех, из-за кого дети падают в открытые люки, потому что эти люки украдены? Я презираю коррумпированных полицейских, крышующих пункты приема металлолома. Я презираю безвольных судей, выпускающих на свободу мразей, уродующих город», – написал Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook 22 февраля.

Напомним, что в Днепре решением сессии горсовета работу пунктов приема металлолома запретили еще в октябре прошлого года.