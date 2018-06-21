Пограничники открыли огонь на границе с Россией (фото)

Во время патрулирования пограничный наряд в районе населенного пункта Нижнебараниковка Луганской области заметил движение транспортного средства без регистрационных номеров в направлении государственной границы.

В районе населенного пункта Нижнебараниковка Луганской области пограничники задержали двух граждан, которые пытались попасть в РФ на авто вне установленных пунктов пропуска.

На требование остановиться водитель не отреагировал и стал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников, говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

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В ходе преследования стражи порядка применили оружие, произведя предупредительные выстрелы вверх. Только после этого транспортное средство марки "ВАЗ" остановилось.

Водитель с пассажиром задержаны, составлены документы административного задержания, а также, по решению суда, по признакам статьи 185-10 КУоАП в отношении злостного неповиновения законному распоряжению пограничников, наложен штраф в размере 1020 гривен каждому.

Ранее в ГПСУ сообщили, что в Сторожинецком районе Черновицкой области около 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничного наряда и совершили попытку группового нападения на пограничный наряд. Чтобы прекратить незаконные действия, пограничники открыли огонь по нарушителям.