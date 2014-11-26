Украинская артиллерия нанесла по позициям боевиков более 80 ответных ударов

Как сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook, за сутки зафиксировано 47 обстрелов боевиками позиций сил АТО. Огонь велся с использованием различных типов пушек, минометов, реактивных систем, танков.

Активность боевиков сохраняется на трех стратегических направлениях: Луганском, Дебальцевском и Донецком.

В зоне обстрелов со стороны боевиков оказались населенные пункты Луганской области: Станично-Луганское, Артема, Ольхово, Крымское, Счастья, Трехизбенка , Сокольники, Верхняя Ольховая. На Донетчине - населенные пункты Малоорловка, Пески, Донецк, Еленовка, Новокалиново, Тоненькое, Опытное, Верхнеторецкое.

«На Дебальцевском направлении - Дебальцево, Никишино, Шумы, Полтавское, Калиновка, Троицкое, Миус», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ СНБО заявляют, что готовы противодействовать "тактике малых групп"Кроме того, на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 10 обстрелов населенных пунктов. Продолжается проверка информации о гибели и ранения гражданских лиц. Также были совершены атаки по аэропорту «Донецк».

Артиллерия сил АТО, в ответ на обстрелы со стороны боевиков, выполнила 83 огневых удара по их позициям.