Полиция разыскивает подростков, спрыгнувших на рельсы перед поездом на станции киевского метро (видео)

19:51, 18 июня 2018
Общество
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ТСН отыскала подростков раньше полицейских \ УНИАН

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По интернет-связи Виктор рассказывает, что подобные вещи делает уже несколько последних месяцев, но объяснить для чего он это вытворяет, он не может. Он говорит, что под поездом было страшно.

А полицейские говорят - как поймают, отдадут под суд.

По словам психологов, такие развлечения не от большого ума.

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Теги: #метро#подростки