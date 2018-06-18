Полиция разыскивает подростков, спрыгнувших на рельсы перед поездом на станции киевского метро (видео)
19:51, 18 июня 2018Общество
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Полицейские говорят - когда поймают, отдадут под суд.
ТСН отыскала подростков раньше полицейских \ УНИАН
ТСН отыскала подростков раньше полицейских. Один из них поехал в Винницу - подальше от столичных копов.
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По интернет-связи Виктор рассказывает, что подобные вещи делает уже несколько последних месяцев, но объяснить для чего он это вытворяет, он не может. Он говорит, что под поездом было страшно.
А полицейские говорят - как поймают, отдадут под суд.
По словам психологов, такие развлечения не от большого ума.
Двух подростков, которые на станции столичного метро спрыгнули на рельсы перед поездом, разыскивает полиция
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