Полиция разыскивает подростков, спрыгнувших на рельсы перед поездом на станции киевского метро (видео)

Полицейские говорят - когда поймают, отдадут под суд.

ТСН отыскала подростков раньше полицейских. Один из них поехал в Винницу - подальше от столичных копов.

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По интернет-связи Виктор рассказывает, что подобные вещи делает уже несколько последних месяцев, но объяснить для чего он это вытворяет, он не может. Он говорит, что под поездом было страшно.

А полицейские говорят - как поймают, отдадут под суд.

По словам психологов, такие развлечения не от большого ума.