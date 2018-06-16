Суд постановил арестовать владельца "Волги", от взрыва в которой в Киеве пострадали четверо детей

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Святошинский районный суд Киева постановил арестовать на два месяца 41-летнего владельца автомобиля "Волга", в результате взрыва в котором в Киеве пострадали четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба Святошинского райсуда.

"Учитывая, что подозреваемый житель Святошинского района Киева является участником АТО, имеет навыки обращения с оружием, не предвидел наступления тяжких последствий в виде возможного травмирования людей, хотя мог и должен был их предвидеть, следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственный судья, заслушав доводы сторон и исследовав приложенные к ходатайству материалы, решила ходатайство следователя удовлетворить", - говорится в сообщении.

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Подозреваемый останется под стражей в следственном изоляторе в течение 60 дней.

Досудебное следствие в данном уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе столицы пострадали четверо детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

На месте взрыва были найдены несколько фрагментов гранаты РГД-5.

Владельцем авто оказался участник АТО, его задержали в Ровенской области, куда он уехал накануне взрыва.

Начальник полиции Киева Крищенко не исключал, что взрывное устройство в авто мог заложить другой человек, а не владелец.

Задержанному автовладельцу объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статьей 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.