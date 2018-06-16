Адвокатский шантаж: от запорожских судей требовали $35 тысяч за неподачу на них жалобы

За указанную сумму злоумышленник обещал не подавать в Высший совет правосудия жалобу относительно якобы совершенного судьями дисциплинарного проступка.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в Запорожье разоблачили адвоката, который вымогал от судьи 35 тыс. долларов неправомерной выгоды.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, адвокат вымогал указанную сумму от судей одного из судов Запорожской области.

За это злоумышленник обещал не подавать в Высший совет правосудия жалобу о якобы совершенном судьями дисциплинарном проступке.

«Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на рабочем месте при получении части взятки в размере 25 тыс. долларов», - говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.