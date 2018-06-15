В Виннице похоронили погибшего на Донбассе 29-летнего добровольца "Правого сектора"

Боец 2-й отдельной тактической группы Добровольческого Украинского Корпуса «Правый сектор» погиб 13 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил.

В Виннице сегодня простились с 29-летним погибшим в зоне проведения Операции Объединенных сил добровольцем Алексеем Зиновьевым; в городе объявлен День траура.

Как сообщили УНИАН в мэрии Винницы, бойца 2-й отдельной тактической группы Добровольческого Украинского Корпуса «Правый сектор», который погиб 13 июня в зоне ОСС, похоронили сегодня на Аллее почетных захоронений на кладбище Лука-Мелешковская.

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«В знак скорби по погибшим в День траура, согласно решению исполкома городского совета на всей территории Винницы будут приспущены флаги Украины с траурной лентой на домах и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций», - сообщили в мэрии.

На время проведения прощальной церемонии и захоронения на территории города ограничено проведение концертно-развлекательных мероприятий, спортивных соревнований.

Исполком городского совета также рекомендовал предприятиям всех форм собственности на территории города Винницы приобщиться к чествованию памяти погибшего и вывесить в помещениях государственные флаги с черными лентами.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в Сумской области простились с 21-летним бойцом, который погиб в бою на Донбассе.