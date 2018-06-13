В Сумской области простились с 21-летним бойцом, который погиб в бою на Донбассе

Провести земляка в последний путь собрались более 300 человек. Похоронили бойца сегодня в селе Подопригоры Лебединского района.

В Сумской области простились с 21-летним бойцом 56-й отдельной механизированной бригады Степаном Литковцем, погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщил заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Иван Боршош, похоронили бойца сегодня, 13 июня, в селе Подопригоры Лебединского района, где проживают его родители.

Читайте такжеВ Житомире попрощались с погибшим в зоне ООС бойцом

По информации чиновника, провести земляка в последний путь собрались более 300 человек - родные и близкие, боевые побратимы, представители областной и районной власти, местные жители.

Литковец служил стрелком-зенитчиком в 37-м батальоне территориальной обороны зенитного ракетного взвода 56-й ОМБр. Он получил смертельные ранения 6 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области на позиции боевого подразделения в бою с диверсионной группой российских наемников.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кропивницком попрощались с бойцом ООС, который ценой собственной жизни спас дочь.