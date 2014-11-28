Жительница Донецка наняла боевиков, чтобы похитить своих родителей - милиция

Об этом говорится в сообщении ГУМВД Украины в Донецкой области.

Боевики с применением физической силы против воли супругов насильно вывели их из квартиры и увезли в неизвестном направлении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, что сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия).

Читайте такжеБоевики похитили двух женщин и держат их в плену почти два месяцаРанее, 24 октября, помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявлял, что боевики на Донбассе продолжают похищать гражданских лиц с целью получения выкупа.

“Мы получаем сообщения об убийствах, похищениях, пытках и другие серьезные нарушения прав человека, в частности, уничтожение домов, захват собственности. Они продолжают похищать людей для получения выкупа и заставляют их к принудительному труду”, - сказал Шимонович.

Также он отметил, что продолжается практика насильственной мобилизации гражданских лиц, и местному населению угрожают казнями.