28 ноября в Украине ожидается снег

На дорогах большинства областей ожидается гололедица. Местами возможны туманы.

В западной части местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -3-9, днем 2-7 градусов мороза, ссобщает opogode.ua.

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В северных областях местами небольшой снег. Температура воздуха ночью 3-10, местами до -12 градусов, днем 2-8 градусов мороза.

В центральных областях будет выпадать небольшой и умеренный снег. Температура воздуха ночью -2-7, местами до -10, днем 2-7 градусов мороза.

На востоке Украины ожидается снег. Температура воздуха ночью -2-10, местами до -12, днем 2-8 градусов мороза.

В южной части - местами мокрый снег, в Крыму - с дождем. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем -1 + 4, в Крыму до +6 градусов.

В Киеве местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -6-8, днем 1-3 градуса мороза.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.