Завтра в Украине опять снегопады и гололед, температура ночью упадет до 14° мороза

Небольшие и умеренные морозы удержатся, температура воздуха ночью составит -5-14 градусов, днем -2-8 градусов, сообщает Opogode.ua.

На дорогах большинства областей ожидается гололедица. Местами возможны туманы.

В западной части без существенных осадков, лишь местами небольшой снег. Температура воздуха ночью 3-10, днем 0-5 мороза, на Закарпатье до +4 градусов.

В северных областях будет преобладать сухая погода, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -3-10, местами до -14 градусов, днем 2-8 градусов мороза.

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В центральных областях преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах возможен снег. Температура воздуха ночью -2-7, местами до -10-14, днем 2-7 градусов мороза.

На востоке Украины существенные осадки маловероятны, в Приазовье возможны осадки преимущественно с мокрым снегом и порывистый ветер. Температура воздуха ночью -2-10, местами до -14, днем 2-8 градусов мороза.

В южной части - преимущественно без осадков, лишь на крайнем юге местами возможен мокрый снег, сильный ветер. Температура воздуха ночью 0-7 мороза, днем -2+3, в Крыму ночью 0-3 тепла, днем до +5 градусов.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью -6-8, днем 1-4 градуса мороза.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, на юго-востоке и юге местами порывы 15-20 м/с.