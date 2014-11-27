Под санкции ЕС попадут еще 13 организаций «ДНР» и «ЛНР»

Об этом сообщил европейский дипломат, передают РИА Новости.

"Речь идет о 13 физических и юридических лицах, они все представители сепаратистов, как было запрошено Советом по иностранным делам", — сказал дипломат.

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По его словам, этот список должен быть утвержден Советом ЕС по письменной процедуре. "Они должны быть опубликованы и вступить в силу до конца месяца", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Новая Зеландия негласно присоединилась к антироссийским санкциям в финансовой сфере. Местные банки вслед за австралийскими закрыли корреспондентские счета ряда российских госбанков из санкционного списка, в том числе Газпромбанка и Внешэкономбанка, которые теперь вынуждены проводить клиентские расчеты в австралийских и новозеландских долларах через посредников.