Под санкции ЕС попадут еще 13 организаций «ДНР» и «ЛНР»
Постпреды стран-членов ЕС решили внести 5 физических и 13 юридических лиц, боевиков «ДНР» и «ЛНР», в санкционный список.
Об этом сообщил европейский дипломат, передают РИА Новости.
"Речь идет о 13 физических и юридических лицах, они все представители сепаратистов, как было запрошено Советом по иностранным делам", — сказал дипломат.
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По его словам, этот список должен быть утвержден Советом ЕС по письменной процедуре. "Они должны быть опубликованы и вступить в силу до конца месяца", — заявил он.
Ранее сообщалось, что Новая Зеландия негласно присоединилась к антироссийским санкциям в финансовой сфере. Местные банки вслед за австралийскими закрыли корреспондентские счета ряда российских госбанков из санкционного списка, в том числе Газпромбанка и Внешэкономбанка, которые теперь вынуждены проводить клиентские расчеты в австралийских и новозеландских долларах через посредников.