СМИ: Новая Зеландия негласно присоединилась к санкциям против РФ

Об этом пишет газета "Коммерсант". По данным издания, местные банки вслед за австралийскими закрыли корреспондентские счета ряда российских госбанков из санкционного списка, в том числе Газпромбанка и Внешэкономбанка, которые теперь вынуждены проводить клиентские расчеты в австралийских и новозеландских долларах через посредников.

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Источник издания в одном из оказавшихся под санкциями госбанков рассказал, что они испытывают сложности на австралийском и новозеландском рынках. "Серьезно ужесточены требования к чистоте операций, а в ряде случаев контрагенты и вовсе закрыли корсчета российских финансовых институтов. Наши банки теперь вынуждены проводить операции с валютами этих стран через посредников", - пояснил собеседник издания.

Проблемы, по его словам, возникли еще летом, когда правительство Австралии расширило санкции (сейчас в черных списках 113 россиян и 32 юрлица). "Еще хуже ситуация стала осенью после очередной волны санкций, когда, в частности, был ограничен доступ госбанков на австралийский рынок капитала",- добавил собеседник, отметив, что аналогичные меры приняли и банки из Новой Зеландии, которая официально к санкциям не присоединялась.

Напомним, с марта 2014 года в отношении России было введено несколько пакетов санкций, сначала точечных, направленных против отдельных лиц, а затем и более широких, затрагивающих целые секторы экономики. 29 июля Минфин США объявил о введении санкций против Банка Москвы, ВТБ и Россельхозбанка, а также Объединенной судостроительной корпорации РФ.