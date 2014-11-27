Боевики «ДНР» будут обменивать своих раненых на мандарины
12:19, 27 ноября 2014Общество
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«Власти» самопровозглашенной «ДНР» договорились с республикой Абхазия об отправке своих боевиков на лечение, а взамен получать от Абхазии мандарины.
REUTERS
Об этом сообщил так называемый «глава МИД ДНР» Александр Кофман, передают РИА Новости.
"Провели переговоры, договорились о поставках (из Абхазии, — ред.) гуманитарной помощи и об отправке наших ополченцев на лечение в Абхазию. Нам очень нужны мандарины", — сообщил Кофман.
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«ДНР» также ведет переговоры о признании со стороны Абхазии. "Это признание не за горами. В ближайшее время делегация ДНР посетит Южную Осетию и Абхазию. Мы хотим вступить в Союз непризнанных государств, работать на его расширение и усиление", — добавил Кофман.
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