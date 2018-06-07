Американский ПЕН-центр направил Путину письмо с требованием освободить Сенцова

Письмо подписали 48 американских писателей, журналистов и кинематографистов из так называемого "Списка А", то есть знаменитости первого ряда, имеющие влияние на общественное мнение.

Американский ПЕН-центр формально направил в администрацию президента России письмо с требованием "немедленно и безоговорочно освободить незаконно заключенного в тюрьму украинского режиссера Олега Сенцова".

Об єтом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Пархоменко.

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Письмо подписали 48 американских писателей, журналистов и кинематографистов из так называемого "Списка А", то есть знаменитости первого ряда, имеющие влияние на общественное мнение.

Среди них два Нобелевских лауреата по литературе - Джон Кутзее и Герта Мюллер. А также всемирно известные писатели как Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иен Макюэн, Маргарет Этвуд, Пол Остер, Дэниэл Хэндлер (он же Лемони Сникет), Франсин Проуз, Джордж Сондерс, Элис Сиболд, Арт Шпигельман, Энн Тайлер и другие.

"В настоящее время Россия готовится к проведению чемпионата мира по футболу. В ближайшие недели внимание всего мира будет сосредоточено на этом событии в стране. Кампания в поддержку Сенцова будет привлекать внимание к несправедливости содержания в заключении его и десятков других политических заключенных в России...", - говорится в письме.

Справка УНИАН. ПЕН-центр - международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах.

Как сообщал УНИАН, Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.

Врачи предупредили, что после 30 дня голодовки начнут заливать режисеру питательную смесь в нос. Однако адвокат Сенцова заявил, что режиссер готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления.