Сенцов готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления – адвокат

По словам Дінзе, решение о принудительном кормлении Сенцова будет приниматься в течение этой недели.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила адвокат Ольга Динзе, представлявшая интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России.

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«Что касается Сенцова, насколько я узнала ситуацию от Дмитрия Динзе, он находится действительно на пределе, все очень плохо, уже все очень плохо. Врач колонии действительно обеспокоен и, как он полагает, на этой неделе, в течение недели будет решаться вопрос о принудительном его кормлении через капельницу через нос», - заявила она.

По словам Динзе, врач колонии сказал адвокату Сенцова, что не даст «человеку умереть здесь. Сенцов к этому готов, готов к смерти, я имею в виду, не к принудительному кормлению, он будет от него отказываться».

Динзе отметила, что «Сенцов выполняет то, о чем он говорил с самого начала, все цели его голодовки. «Я буду голодать до смерти», - сказал он».

Как сообщал УНИАН, Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам заключения.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.