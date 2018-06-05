У Вятровича подтвердили незаконность памятников Жукову

В Институте нацпамяти напомнили о боевом пути и военных преступлениях самого известного советского маршала.

В рамках декоммунизации все памятники и мемориальные доски в честь советского маршала Георгия Жукова в Украине должны быть демонтированы, а объекты топонимики, названные в его честь – переименованы.

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Об этом говорится в письме главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, подготовленного в ответ на обращение депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха. Копию документа Булах обнародовал в Facebook.

«На днях сдуло и разбилась мемориальная табличка Жукову. Так вот для легалистов, которые очень переживают, свежий ответ Института национальной памяти, профильной государственной организации, которая отвечает за декоммунизацию. Они говорят, что ветра дуют в правильном направлении», – указал депутат.

В письме Вятровича, в частности, отмечается, что Георгий Жуков в 1920-1921 году принимал участие в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине, а в годы Второй мировой войны его приказы стали причиной гибели сотен тысяч украинцев, призванных в ряды РККА. Маршал Жуков также был организатором и руководителем военных учений на Тоцком полигоне 1954 года, в ходе которых до 65 тысяч советских солдат были подвергнуты радиационному излучению.

Он также был одним из инициаторов подавления национального восстания в Венгрии 1956 года.

В Институте нацпамяти пришли к выводу, что Жуков – лицо, причастное к установлению советской власти вооруженным путем, занимавшее руководящие должности в компартии и советских органах государственной власти.

Накануне сообщалось, что в Харькове неизвестные разбили мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову, установленную на фасаде школы № 127 в районе Холодной Горы. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Полиция устанавливает личности неизвестных, которые повредили доску.