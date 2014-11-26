В северной части Донецка слышны взрывы – горсовет

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

«Коммунальные предприятия, обеспечивающие стабильную работу систем жизнеобеспечения города, функционируют в штатном режиме. Сбоев в работе общественного транспорта нет», - также говорится в сообщении.

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Кроме того, сейчас продолжаются работы по ремонту линий энерго-, газо- и водоснабжения, однако все еще остаются обесточенными 14 трансформаторных подстанций.

«Ситуация с продовольственным обеспечением удовлетворительная», - добавляют в горсовете.