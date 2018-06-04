Петров пост 2018: календарь питания, что можно и нельзя делать

В 2018 году православные христиане будут поститься 38 дней.

У христиан восточного обряда 4 июля начался Петров пост, который закончится в праздник апостолов Петра и Павла — 12 июля.

Петров пост - пост, установленный в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. В 2018 году православные христиане будут поститься 38 дней. День праздника в честь святых апостолов Петра и Павла не является частью поста.

Он может длиться от 8 до 42 дней - начинается через неделю после праздника Троицы, но всегда заканчивается 12 июля.

В народе Петров пост звали просто «петровки» или «петровка-голодовка»: в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко. Его еще называют Апостольским постом - апостолы всегда приготовляли себя к службе постом и молитвой.

Петров пост не такой строгий, как Великий пост. Разрешается употреблять вино по выходным, но нужно воздерживаться от мясной и молочной пищи, а по средам и пятницам - также от рыбы.

Рекомендуется употреблять в пищу продукты растительного происхождения, каши, грибы. Также не стоит допускать переедания.

Но даже приступая к такому, не самому строгому, посту, нужно посоветоваться со своим духовником, а если у вас есть какие-либо хронические заболевания - с вашим лечащим врачом. Если вы не сможете соблюдать диету в течение поста, то можно ограничить себя в другом - отказаться на время от социальных сетей, интернета, телевизора.

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Календарь питания на Петров пост

В понедельник можно есть горячую пищу без масла.

Во вторник, четверг и субботу разрешается любая постная еда с растительным маслом, а также рыба.

В среду и пятницу нужно соблюдать строгий пост (сухоядение). Рекомендуется употреблять в пищу только воду и хлеб.

Что нельзя делать в Петров пост

Кроме того, в пост накладываются ограничения не только на пищу - если хотите провести обряд венчания, то стоит подождать окончания поста. Также в это время стоит воздерживаться от близости. Не стоит крестить детей и давать деньги в долг, стричься, гадать. Нельзя злиться и завидовать.

Что можно делать в Петров пост

Не стоит забывать и о том, что в Петров пост - период духовного очищения. Нужно причаститься и поисповедоваться. Также следует почаще ходить в церковь и молиться.