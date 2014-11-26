Боевики снова повредили теплотрассу в Счастье, город по-прежнему без отопления

Как сообщается на официальном сайте главы Луганской ОГА Геннадия Москаля, после минометного обстрела боевиков со стороны Веселой Горы был поврежден распределительный коллектор, в результате чего без тепла и горячей воды остался весь город.

Чтобы не допустить замерзания центральной системы отопления, с нее пришлось выпустить всю воду, пояснил губернатор.

Читайте такжеНа Луганщине близ Счастья и Трехизбенки ведутся активные перестрелки – ИС"Во время огневого затишья ремонтные бригады сумели восстановить работу коллектора и начали технологический процесс запуска тепла. Сегодня в обед центральное теплоснабжение в городе должны запустить, однако ночью в результате нового обстрела теплотрасса снова была перебита. Сейчас ремонтные бригады пытаются устранить повреждения, город все еще остается без тепла и горячей воды", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие на территории Луганской ТЭС в Счастье