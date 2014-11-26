Боевики снова повредили теплотрассу в Счастье, город по-прежнему без отопления

11:18, 26 ноября 2014
Общество
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В городе Счастье Луганской области снова приходится восстанавливать теплоснабжение.

REUTERS

Как сообщается на официальном сайте главы Луганской ОГА Геннадия Москаля, после минометного обстрела боевиков со стороны Веселой Горы был поврежден распределительный коллектор, в результате чего без тепла и горячей воды остался весь город.

Чтобы не допустить замерзания центральной системы отопления, с нее пришлось выпустить всю воду, пояснил губернатор.

Читайте такжеНа Луганщине близ Счастья и Трехизбенки ведутся активные перестрелки – ИС"Во время огневого затишья ремонтные бригады сумели восстановить работу коллектора и начали технологический процесс запуска тепла. Сегодня в обед центральное теплоснабжение в городе должны запустить, однако ночью в результате нового обстрела теплотрасса снова была перебита. Сейчас ремонтные бригады пытаются устранить повреждения, город все еще остается без тепла и горячей воды", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие на территории Луганской ТЭС в Счастье

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