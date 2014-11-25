Макаревич анонсировал концертный тур по Украине

Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM», передает Lenta.ru. Музыкант надеется, что к этому времени ситуация в Украине стабилизируется.

«Я не собираюсь ехать развлекать военных, я не собираюсь ехать развлекать украинское правительство. Я готов поехать к украинскому народу, который Путин продолжает называть братским народом, для того чтобы, кстати, ненависть к России, которая возникла там вполне объективно, каким-то образом погасить», - заявил музыкант.

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Как известно, в последнее время концерты российского музыканта отменили в нескольких городах: Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Саратове и Красноярске. Отмены концертов начались с конца лета, когда Макаревич начал активно высказывать свою позицию относительно событий в Украине и дал концерты на востоке Украины. Как говорил сам музыкант, владельцам клубов просто звонят люди в штатском и рекомендуют не проводить концертов.

В Кремле, в свою очередь заявляют, что не имеют никакого отношения к отмене концертов Макаревича.