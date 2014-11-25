Керченская переправа все еще закрыта из-за сильного ветра

Об этом сообщил представитель Единой транспортной дирекции, передают РИА Новости.

Сильный ветер мешает работе переправы с 21 ноября. К утру понедельника переправа возобновила работу в полном объеме, но к вечеру ветер опять усилился, и паромы снова остановили движение. Во вторник утром паромы должны были выйти в пробные рейсы, поскольку ветер в районе переправы ослабел.

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"Сейчас паромы на линии порт "Кавказ" — порт "Крым" не курсируют, пробные рейсы так и не удалось запустить, поскольку порывы ветра выше 16 метров в секунду", — сказал представитель.

Синоптики обещают к вечеру вторника только усиление ветра, поэтому переправа вряд ли возобновит работу в ближайшее время.