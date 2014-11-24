Керченская переправа снова не работает

Об этомсообщили ТАСС в Единой транспортной дирекции (ЕТД). Сейчас скорость ветра достигает 16-17 м/с, ночью ожидается усиление его порывов до 23-25 м/с.

Улучшения погоды в порту Кавказ ожидают до 120 легковых автомобилей, в порту Крым - до 100 машин.

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После трехдневного вынужденного перерыва Керченская переправа начала работу 23 ноября.