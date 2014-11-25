Кобзона лишили звания почетного гражданина Полтавы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты горсовета на 45-той сессии во вторник.

Это вопрос на рассмотрение вынес депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Горик. Он настоял, чтобы предыдущее решение от 2002 года о присвоении Кобзону звания почетного гражданина Полтавы не отменяли, а проголосовали именно за лишение звания за его позицию, направленную против Украины.

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К сессии активисты собрали 460 подписей полтавчан за лишение Кобзона почетного звания. Как сообщила представитель Общественного клуба Полтавы Виктория Родичева, инициативу клуба по сбору подписей поддержали депутаты как областного, так и городского совета.

«Мы против Кобзона, так как правительствами США и Израиля Иосиф Кобзон неоднократно подозревался в причастности к организованной преступности, из-за чего ему было отказано во въезде на территорию этих стран; с началом событий на Евромайдане он начал проявлять антиукраинскую позицию и призывал Януковича к расстрелу протестующих в Киеве; публично оскорбил Гимн Украины, назвав его «нацистским»; является депутатом Госдумы России от партии В.Путина «Единая Россия»; подписал 11 марта 2014 года обращение российских деятелей культуры и искусства в поддержку политики В.Путина по оккупации украинского Крыма; после начала конфликта на востоке выступил в Донецке с концертом в поддержку террористической организации сепаратистов; Служба безопасности Украины включила Иосифа Кобзона в перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины», - рассказала Родичева.

Напомним, проект решения о лишении Кобзона звания «Почетный гражданин города Полтавы» уже подавали на рассмотрение сессии, но городской голова Александр Мамай отклонял его. Вместе с тем, уже в этом году городской совет г. Кобеляки (Полтавская обл.) лишил Кобзона звание почетного гражданина города.

Также сообщалось, что Кобзона лишили звания почетного гражданина Днепропетровска.

Справка УНИАН. Певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон родился в городе Часов Яр Донецкой области. Он был почетным гражданином нескольких городов Украины. В феврале Кобзон выступил в поддержку агрессивной политики Владимира Путина в отношении Киева и Украины.