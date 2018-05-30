Выставка украинской художницы вошла в топ-11 главных культурных событий Нью-Йорка

Первая персональная выставка Зинаиды продлится в арт-центре WhiteBox до 5 июля.

Американский портал Artnet News назвал в числе 11 главных культурных событий недели в Нью-Йорке выставку украинской художницы Зинаиды "4.5.0.". Портал сообщает, что выставка откроется 1 июня в арт-центре WhiteBox.

Согласно сообщению Artnet News, это первая персональная выставка Зинаиды в США. В фокусе выставки – образы и мифы, окружающие тематику женщины и женской идентичности, которые художница черпает из украинского культурного наследия.

Портал сообщает, что название выставки "4.5.0." – это код, ранее использовавшийся украинскими военными и означавший "все спокойно"; позже ветераны АТО трансформировали этот код в пожелание мира. Цель проекта – поиск объединяющей, современной идентичности для Украины.

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Первая персональная выставка Зинаиды продлится в арт-центре WhiteBox до 5 июля. На открытии 1 июня также будет показан перформанс "Калина" на основе фрагмента видео Зинаиды "Трансформация".

Кроме перформанса, в рамках выставки состоится презентация ARTREHUB – проекта, в рамках которого художница проводит в Украине арт-реабилитационные тренинги для участников АТО и пострадавших во время конфликта на Донбассе.

Арт-центр WhiteBox был открыт в 1998 году в Нижнем Манхэттене (329 Broome Street). Позиционируется как "некоммерческое художественное пространство".

Зинаида – известная украинская художница, которая принимала участие в групповых выставках в Нью-Йорке и Майами. "Я хочу, чтобы мои работы стали инструментом для создания позитивного внимания к Украине", – говорит Зинаида.