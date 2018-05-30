"Россия на всех парах несется в направлении КНДР": цитаты Аркадия Бабченко (видео)

В Киеве 29 мая вечером застрелили Аркадия Бабченко.

В Киеве 29 мая тремя выстрелами в спину убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в "скорой" по дороге в больницу.

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УНИАН собрал самые известные цитаты Аркадия Бабченко.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.