"Россия на всех парах несется в направлении КНДР": цитаты Аркадия Бабченко (видео)

11:56, 30 мая 2018
Общество
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В Киеве 29 мая тремя выстрелами в спину убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в "скорой" по дороге в больницу.

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УНИАН собрал самые известные цитаты Аркадия Бабченко.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ. 

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Новость в сюжете: "Убийство" в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #Россия#журналист#убийство в Киеве#Аркадий Бабченко