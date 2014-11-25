В Луганской области боевики за сутки 19 раз обстреляли мирное население

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Зафиксировано 36 случаев открытия огня со стороны боевиков. Обстрелы велись с применением пушек, минометов, установок "Град"", - сообщили в пресс-центре.

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Обстрелу подверглись населенные пункты в Луганской области: Верхняя Ольховая, Станично-Луганское, Трехизбенка, Крымское, Кряковка, Счастье, Макарово, Нижньотепле.

В Донецкой области - населенные пункты Еленовка, Новотроицкое, Николаевка, Красногоровка, Авдеевка, Пески, Веселое, Тоненькое, Березовый.

В пресс-центре АТО сообщили, что на мариупольском плацдарме ситуация существенно не изменилась Позиции сил АТО хорошо укреплены и имеют весь спектр сил и средств для адекватного ответа агрессору.

"Бандиты самопровозглашенных республик в очередной раз пытались артиллерийским огнем поколебать оборону наших войск в районе аэропорта "Донецк". Их попытки были тщетными. Все атаки были отбиты. Враг отступил. Активная оборона продолжается", - подчеркивается в сообщении.

Продолжает поступать информация о преступлениях боевиков против мирного населения. В частности, зафиксирован случай подрыва на растяжке гражданского лица вблизи города Горловка. "Только на Луганщине бандиты 19 раз открывали огонь по населенным пунктам. Количество жертв в результате их преступных действий уточняется", - сообщили в пресс-центре.

"Украинская артиллерия открывает огонь в ответ не только для защиты собственных позиций, но и для защиты мирного населения. В течение суток артиллерия сил АТО выполнила 30 огневых задач по местам скопления живой силы и техники боевиков", - говорится в сообщении.