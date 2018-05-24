В «Відродженні» предлагают ввести новый механизм закупки лекарств без посредников

Потребность в новом механизме обусловлена неудовлетворительным осуществлением закупок лекарств через международные организации, а также истечением срока действия соответствующего закона.

Министерство здравоохранения должно разработать совершенно новый, качественный механизм закупок лекарств.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде сообщил народный депутат группы «Партия «Відродження», член Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Андрей Шипко, передает пресс-служба партии.

По его словам, потребность в новом механизме обусловлена ​​неудовлетворительным осуществлением закупок лекарств через международные организации, а также истечением срока действия соответствующего закона.

«Закон о международных закупках принимался на четыре года и действует до 31 марта 2019 года! И сейчас главный вопрос к Минздраву: что они сделали за эти три года?» – отметил народный депутат.

Он уточнил, что до сих пор Украина вообще не получила лекарств по закупкам 2016 года и только 55% лекарств, приобретенных в 2017 году. Привлечение международных посредников только привело к дополнительным бюджетным расходам на «обслуживание» договоров.

Между тем непрозрачные договора закупок, которые чиновники Минздрава отказывались показать даже народным депутатам, создали возможность ввоза в страну лекарственных средств, сроки годности которых заканчиваются.

«И год-два мы ожидаем лекарства, за которые заплатили сразу. Экономия с задержкой в ​​год-два – это халатность! И тем более, экономия на качестве препаратов – это еще большая халатность, ведь часто вместо оригинальных препаратов закупаются дешевые генерики, что в лечении, например онкологии, может уменьшать шансы пациента на выздоровление», – подчеркнул Андрей Шипко.

Он отметил, что цель принятия закона о закупках лекарственных средств и медицинских изделий через международные организации была очень дельная и правильная – преодолеть коррупцию в сфере закупок лекарств и своевременно обеспечивать больных необходимыми медпрепаратами. Но, по словам Андрея Шипко, Министерство здравоохранения не смогло выполнить поставленную задачу и сейчас не делает ничего, чтобы улучшить процесс закупок.

«Возможным вариантом исправления ситуации по проведению закупок препаратов и медизделий может быть как создание отдельного закупочного агентства, так и использования системы ProZorro, что может дать значительную экономию, но без оплаты средств вперед и без платы за услуги посредников», – резюмировал нардеп.

Как сообщалось ранее, работа Минздрава в проведении закупок через международные организации в 2015-2017 годах признана неудовлетворительной профильным комитетом Верховной Рады Украины.