На Одесчину из Эстонии прибыла гуманитарная помощь для переселенцев из зоны АТО

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, помощь оказана правительством Эстонии и Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) для вынужденных переселенцев, проживающих в 7-ми центрах региона.

Первыми гуманитарную помощь получили вынужденные переселенцы оздоровительных заведений пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района, где в подавляющем количестве проживают инвалиды, санатория «Люстдорф» в пгт Черноморка, где сейчас на лечении находятся 130 детей из зоны АТО - подавляющее большинство приехали из Луганской области. В ближайшее время гуманитарную помощь также получат инвалиды, проживающие в санатории «Куяльник», мамы с детьми в центре «Нати», а также вынужденные переселенцы оздоровительного учреждения «Добрый Самарянин».

Читайте такжеНа Житомирщине школьники собрали 71 тонну продуктов для жителей ЛуганщиныКак отметила представитель УВКБ ООН в Одесской области Ольга Цивинская, правительством Эстонии предоставлено 20 тонн сухого молока, 4,7 тонн мясных консервов и 4,5 тонны консервированных супов. Кроме того, теплые одеяла, постельное белье и средства личной гигиены. Всего предоставлено 1,3 тыс. индивидуальных пакетов для вынужденных переселенцев.