Ворота в Европу: что нужно знать о Бескидском тоннеле (видео)
11:16, 24 мая 2018Общество
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Сегодня в Украине открывают Бескидский тоннель.
Что нужно знать о Бескидском тоннеле
Это самый масштабный инфраструктурный проект со времен независимости. Его длина 1674 метра, высота - 8 метров. Через него каждый день сможет ездить 200 поездов.
Новый тоннель построили рядом со старым, построенным еще во времена Австро-Венгерской империи.
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Бескидский тоннель имеет стратегическое значение для украинской экономики. Он станет важной транзитной артерией для торговли с ЕС. Первые поезда пройдут сквозь тоннель уже через несколько дней.
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