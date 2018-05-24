Ворота в Европу: что нужно знать о Бескидском тоннеле (видео)

Сегодня в Украине открывают Бескидский тоннель.

Это самый масштабный инфраструктурный проект со времен независимости. Его длина 1674 метра, высота - 8 метров. Через него каждый день сможет ездить 200 поездов.

Новый тоннель построили рядом со старым, построенным еще во времена Австро-Венгерской империи.

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Бескидский тоннель имеет стратегическое значение для украинской экономики. Он станет важной транзитной артерией для торговли с ЕС. Первые поезда пройдут сквозь тоннель уже через несколько дней.