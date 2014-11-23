В сети появилось видео землетрясения в Одессе
10:59, 23 ноября 2014Общество
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В сети появились видеозаписи мощных подземных толчков, прокатившихся вчера вечером по территории Украины.
В сети выложили видео подземных толчков / ТСН
Записи землетрясения в Одессе и Днепропетровске были изложены пользователями на видеохостинге youtube.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составляла 5,6 по шкале Рихтера.
Землетрясение по территории Украины прошло без разрушений, заявляет Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщал УНИАН, в Одессе вчера вечером произошло землетрясение. Примерно в 21:15 жители города почувствовали значительное сотрясение земной поверхности, особенно те, которые живут в высотных домах.
По словам горожан, в квартирах многоэтажных зданий не только качались люстры, а и «перемещалась» тяжелая мебель.
Осторожно, на видео присутствует обсценная лексика.
Одесса
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