В сети появилось видео землетрясения в Одессе

Записи землетрясения в Одессе и Днепропетровске были изложены пользователями на видеохостинге youtube.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составляла 5,6 по шкале Рихтера.

Землетрясение по территории Украины прошло без разрушений, заявляет Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вчера вечером произошло землетрясение. Примерно в 21:15 жители города почувствовали значительное сотрясение земной поверхности, особенно те, которые живут в высотных домах.

По словам горожан, в квартирах многоэтажных зданий не только качались люстры, а и «перемещалась» тяжелая мебель.

Осторожно, на видео присутствует обсценная лексика.

Одесса