"Румынское" землетрясение не вызвало разрушений на территории Украины

22 ноября в 21:14 зарегистрировано землетрясение с территории Румынии, которое охватило территорию Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Землетрясение по территории Украины прошло без разрушений, заявляет Госслужба.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вчера вечером произошло землетрясение. Примерно в 21:15 жители города почувствовали значительное сотрясение земной поверхности, особенно живущие в высотных домах.

По словам горожан, в квартирах многоэтажных зданий не только качались люстры, а и «перемещалась» тяжелая мебель.