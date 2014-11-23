Оккупационные власти Крыма признали, что Россия создала "бардак" на Керченской переправе

Оккупационные "власти" Крыма намерены добиться контроля над работой переправы "Крым — Кавказ", сообщает "Крыминформ".

На заседании комитета Госсовета республики по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу "министр транспорта" республики Анатолий Цуркин напрямую обвинил Единую транспортную дирекцию в создании "бардака" на Керченской переправе.

"На сегодняшний момент идет в прямом смысле борьба за передачу полномочий в сфере организации паромной переправы, - отметил он. - Позиция руководства Республики Крым состоит в том, чтобы функции управления были переданы республике".

Цуркин пояснил, что программой развития транспортного комплекса Крыма предусмотрено 470 млн руб. на развитие и реконструкцию Керченской паромной переправы — строительство новых причальных стенок, перехватывающих парковок, введение электронной системы продажи билетов и контроля за соблюдением очереди.

Читайте такжеРоссия создает свободную экономической зону в оккупированном ею Крыму"Человек должен купить билет как через средства электронной коммерции, так и в кассе, приехать, приложить чек к сканеру, двери открылись и он поехал", - разъяснил "министр" и подчеркнул, что организация работы паромной переправы напрямую влияет на туристический поток.

В настоящее время работа на переправе, по его оценке, организована из рук вон плохо, в чем он лично убедился 17 ноября: паромы простаивают по 1,5 часа уже после загрузки, ожидая встречного парома и накапливая очередь.

"Раньше все было четко, потому что было расписание. Сейчас на кассе висит объявление — отправляемся по загрузке, и ЕТД данные функции не контролирует", - указал Цуркин.

Он сообщил, что еще 24 октября министерство транспорта дало поручение Единой транспортной дирекции ввести расписание, но оно не выполнено. Соответствующая докладная записка направлена на имя "главы" республики Сергея Аксенова.

"Очередь организована так, чтобы была возможность кого-то пускать без очереди",- убежден Цуркин.