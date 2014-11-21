На Керченской переправе из-за шторма в очереди стоят более 900 машин
12:16, 21 ноября 2014Общество
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Грузовая и пассажирская линии Керченской паромной переправы, как и ранее, закрыты из-за сильного ветра.
Автомобилистам рекомендуют переждать непогоду / kuban.aif.ru
Автотранспорт в портах собирается в очереди и уже насчитывается 908 грузовых и легковых авто. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Единую транспортную дирекцию.
По данным ведомства, утром 21 ноября сила ветра в районе Керченского пролива составляет 20 метров за секунду. В Крымском гидрометеоцентре сообщили, что такие погодные условия будут сохраняться в течение ближайших дней.
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Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок и переждать непогоду в местах отдаленных от переправы.
Керченская переправа приостановила работу в ночь с 20 на 21 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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