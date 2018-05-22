Троица-2018: история, традиции и запреты праздника

В 2018 году православные празднуют Троицу 27 мая.

День Святой Троицы - один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Праздник посвящен прославлению Святой Троицы, литургические чтения и проповеди в этот день раскрывают христианское учение о тройственности Бога.

Троица-2018: когда празднуют

День Святой Троицы или Пятидесятницу отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2018 году православные празднуют Троицу 27 мая.

В Украине День Святой Троицы считается важным церковным праздником, поэтому в этот день объявлен государственный выходной. Поскольку праздник попадает на воскресенье, понедельник, 28 мая, следующий за ней, тоже будет выходным. То есть в конце мая у украинцев будет три выходных: 26, 27 и 28 мая 2018 года.

В католической традиции Пятидесятница и Троица разделены. Праздник Троицы отмечают на 7 день после Пятидесятницы (57-й после Пасхи). Однако 2018 году День Святой Троицы у католиков и православных совпадает.

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Значение праздника Троицы

Считается, что праздник в честь Святой Троицы решили установить апостолы, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Таким образом они хотели закрепить в памяти людей событие, произошедшее на пятидесятый день после Вознесения Господня. Именно в этот день на святых апостолов сошел Святой Дух, который и символизирует тройственность Бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков и дал им способность говорить на разных языках, чтобы нести учения Христа всем народам. Огонь же в данном случае символизирует силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.

Пятидесятница также считается днем рождения христианской церкви.

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Традиции праздника Троицы в Укрине

В День Святой Троицы в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. После литургии служится великая вечерня, на которой поются стихиры, прославляющие сошествие Святого Духа.

Уже много веков сохраняется традиция на Троицу украшать храмы и дома свежескошенной зеленью, ветками и цветами, которые символизируют обновление души. По этой причине в народе праздник часто называют Зеленое воскресенье.

По случаю праздника принято готовить блюда из яиц, молока, свежей зелени, домашней птицы и рыбы. Пекут караваи, пироги, блины. На праздничный обед приглашают близких людей и родственников.

По народным традициям, выходя из церкви, люди старались захватить траву из-под ног, чтобы примешать к сену, вскипятить с водой и пить как целебную. Из листьев деревьев, стоявших в церкви, некоторые вили венки и использовали как обереги.

В народе праздник Троицы всегда был любим молодыми девушками. В этот день принято плести венки, опуская их в реку для гадания. Затем девушки шли в лес гулять. Каравай, испеченный по случаю праздника, раздавали в лесу незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считали, что они принесут им в новую семью благополучие и любовь.

Суббота перед Пятидесятницей считается поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственников и убираются на кладбищах.

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Как празднуют Троицу в мире

В Италии, в память о чуде схождения огненных языков, было принято разбрасывать лепестки роз с потолка церквей, в связи с чем этот праздник на Сицилии и в других местах Италии назывался Пасхой роз. Другое итальянское название, Красная Пасха, произошло от красного цвета священнических одежд Троицы, которые символизируют языки пламени.

Во Франции во время богослужения было принято дуть в трубы, в воспоминание звука сильного ветра, который сопровождал сошествие Святого Духа.

На северо-западе Англии в День Святой Троицы проводились церковные шествия. Как правило, в них участвовали духовые оркестры и хоры; девочки были одеты в белое, как символ Святого Духа. Традиционно проводились «Духовские ярмарки» (иногда называемые «Троицкими элями»). С Троицей были связаны традиции варить пиво, устраивать сырные гонки и турниры лучников.

Согласно финской поговорке, если не найти себе пару до Троицы, весь следующий год останешься одиноким.

Что нельзя делать на Троицу

Часто спрашивают, почему нельзя купаться на Троицу. В этот день, согласно поверьям, лесные мавки и русалки гуляют среди живых и пытаются навредить людям. Поэтому не советуют в этот день купаться в водоемах и в одиночку гулять по лесу или в поле.

Как и любой другой православный праздник, праздник святой Троицы по традициям запрещает работать. Разрешаеться только готовить блюда для праздничного стола и ухаживать за скотом.

Также не советуют венчаться или гулять свадьбу в День Святой Троицы, поскольку, согласно приметам, в браке будет всегда кто-то третий. А вот помолвки и сватовство в этот день наоборот хорошая примета.

Также не стоит в день Троицы ходить на кладбище. Для этого предназначена суббота накануне праздника.

На Троицу нельзя ссориться, злиться и завидовать.