"Не волнуйтесь и сосредоточтесь": министр образования дала советы школьникам, сдающим ВНО

Сегодня в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2018 года.

Министр образования Лилия Гриневич дала несколько советов школьникам, сдающим Внешнее независимое оценивание в этом году.

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"В последний день ты не можешь ничего уже решить, нужно только успокоиться и сосредоточенно работать над тестом. Готовиться нужно было в течение года", - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2018 года. Первым абитуриенты будут сдавать тест по математике.

Заявки на прохождение внешнего независимого оценивания подали более 330 тысяч абитуриентов. Первый тест по математике будут сдавать 112 тысяч человек