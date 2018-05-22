Сегодня в Украине стартует ВНО: что нужно знать абитуриентам
Сегодня в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2018 года. Первым абитуриенты будут сдавать тест по математике.
Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.
Заявки на прохождение внешнего независимого оценивания подали более 330 тысяч абитуриентов. Первый тест по математике будут сдавать 112 тысяч человек, говорится в сюжете ТСН. Тест по математике является одним из самых популярных, ведь его прохождения часто требуют украинские высшие учебные заведения.
Что нужно иметь с собой на ВНО
Для допуска в пункты сдачи ВНО абитуриентам обязательно нужно иметь такие документы:
• оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания;
• паспорт или другой документ, серия и номер которого указаны в Сертификате;
• приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
В случае отсутствия хотя бы одного из документов, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО допущен не будет.
Также рекомендуется взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета и, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.
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За что могут выгнать с ВНО
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов.
Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.
Как проходит ВНО по математике
На выполнение сертификационной работы по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте — 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 62.
Читайте такжеЦентр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы пробного ВНОТест ВНО по математике содержит 4 вида заданий:
• с выбором одного правильного ответа(№ 1-20); ответы нужно обозначать в бланке А;
• на установление соответствия(«логические пары) (№ 21-24); ответы на них нужно обозначать в бланке А;
• открытой формы с коротким ответом, содержащие два типа задач: структурированные (№ 25, 26) и неструктурированные (№ 27-30); ответы на них нужно обозначать в бланке А;
• открытой формы с развернутым ответом (№ 31-33); их решение нужно записать в бланке Б.
Как сообщал УНИАН, 14 мая началась регистрация на так называемое "ВНО на магистратуру", которая завершится 5 июня.