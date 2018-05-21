На Волыни суд посадил на 6 лет француза, готовившего теракты на Евро-2016

Грегуара Муто задержали два года назад, 21 мая 2016 года, на украинско-польской границе за рулем автомобиля с оружием.

Коллегия судей Любомльского районного суда Волынской области в понедельник, 21 мая, приговорила гражданина Франции Грегуара Муто к шести годам лишения свободы.

Его признали виновным в подготовке террористического акта и попытке контрабанды оружия, передает Deutsche Welle.

Грегуара Муто задержали два года назад, 21 мая 2016 года, на украинско-польской границе за рулем автомобиля с оружием. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили, что нашли в багажнике пять автоматов Калашникова, свыше пяти тысяч патронов, два ручных противотанковых гранатомета, 125 килограммов тротила и 100 электродетонаторов. Впоследствии выяснилось, что в автомобиле Муто перевозил не настоящее оружие, а заранее изготовленные СБУ муляжи.

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Оружие и взрывчатка, по словам председателя СБУ Василия Грицака, должны были пойти на подрыв мусульманской мечети, еврейской синагоги, мостов, дорог и даже офиса налоговой во Франции во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Позже из материалов уголовного дела стало известно, что оружие французу продал агент СБУ, бывший боец батальона "Азов" Михаил Зубов. С ним Муто познакомился в Мариуполе летом в 2015 году, когда предлагал бойцам "Азова" волонтерскую помощь. Согласно выводам следствия, француз имел праворадикальные взгляды, и с помощью терактов намеревался привлечь внимание общества к проблемам увеличения количества мигрантов во Франции.

В суде обвинение представило оперативные аудиозаписи, на которых Муто якобы рассказывает Зубову о планах совершения терактов. Впрочем, сам он не подтвердил и не опроверг их подлинность и вообще отказался от показаний в суде.

Суд также не смог заслушать показания Михаила Зубова, основного свидетеля обвинения, поскольку прошлой весной он покончил с собой. Суд отказался квалифицировать преступления Муто как групповые, то есть совершенные по предварительному сговору группой лиц, поскольку следствие так и не нашло сообщников Муто.

Ни прокуратура, ни защита пока не комментируют, будут ли они обжаловать приговор Любомльского суда.