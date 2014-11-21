Озвучены самые криминогенные регионы Украины (карта)

Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры Украины, которая ведет статистику преступности с ноября 2012 года, сообщают «Комментарии».

Согласно цифрам, самое большое количество преступлений совершается в Донецкой области: 58 670 тыс. преступлений.

Читайте такжеВ Киеве разоблачена преступная группировка "черных трансплантологов"

В то же время только в Киеве было зарегистрировано 62 424 тыс. нарушений УК Украины.

Самыми «законопослушными» областями признаны Ивано-Франковская и Тернопольская: 5 857 тыс. и 5 772 тыс. преступлений соотвественно. В статистику не включен оккупированный Россией Крым.