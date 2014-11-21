Озвучены самые криминогенные регионы Украины (карта)
11:58, 21 ноября 2014Общество
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По итогам первого полугодия 2014 года в Украине зарегистрировано 583 292 преступления.
Самое большое количество преступлений совершается в Донецкой области / УНИАН
Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры Украины, которая ведет статистику преступности с ноября 2012 года, сообщают «Комментарии».
Согласно цифрам, самое большое количество преступлений совершается в Донецкой области: 58 670 тыс. преступлений.
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В то же время только в Киеве было зарегистрировано 62 424 тыс. нарушений УК Украины.
Самыми «законопослушными» областями признаны Ивано-Франковская и Тернопольская: 5 857 тыс. и 5 772 тыс. преступлений соотвественно. В статистику не включен оккупированный Россией Крым.
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