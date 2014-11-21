При обстрелах Счастья ранены 7 мирных жителей

Об этом сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной госадминистрации Геннадия Москаля.

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Как говорится в сообщении, обстрелы боевиков населенных пунктов на контрольной Украине территории Луганской области продолжилась 20 ноября. Наиболее пострадал город Счастье. Террористы со стороны Веселой Горы (контролируется террористами так называемой "Луганской народной республики") обстреливали город из артиллерии и минометов 5 раз.

Около 16.00 несколько артиллерийских снарядов взорвались в квартале Энергетиков вблизи супермаркета. В результате осколочные ранения различной степени тяжести получили 7 прохожих, местных жителей возрастом от 17 до 51 года. Все госпитализированы в Новоайдарскую районную больницу.

Обстрелами повреждено здание, в котором дислоцируется милицейское спецподразделение "Золотые Ворота" и центральный коллектор отопления. Сейчас ремонтные бригады пытаются восстановить его работу.

Кроме того, оборванные четыре линии электропередачи, поэтому часть города остается без электроэнергии.