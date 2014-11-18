Боевики атаковали силовиков возле 5 населенных пунктов Луганщины (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На Луганском направлении боевики продолжают активно обстреливать позиции сил АТО в районе пгт Станица Луганская, а также возле пгт Петровка, сел Трехизбенка и Тошковка. Из «Градов» и минометов террористы обстреляли опорные пункты у г. Счастье на территории Луганской ТЭС», - сказал он.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 9 получили ранения«Наши артиллеристы наносят удары, уничтожая огневые точки противника», - добавил Лысенко.