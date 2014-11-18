Боевики атаковали силовиков возле 5 населенных пунктов Луганщины (карта АТО)
14:23, 18 ноября 2014Политика
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Боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи 5 населенных пунктов Луганской области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«На Луганском направлении боевики продолжают активно обстреливать позиции сил АТО в районе пгт Станица Луганская, а также возле пгт Петровка, сел Трехизбенка и Тошковка. Из «Градов» и минометов террористы обстреляли опорные пункты у г. Счастье на территории Луганской ТЭС», - сказал он.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 9 получили ранения«Наши артиллеристы наносят удары, уничтожая огневые точки противника», - добавил Лысенко.
Ситуация в зоне АТО состоянию на 18 ноября / rnbo.gov.ua
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