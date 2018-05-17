В Крыму оккупанты арестовали капитана задержанного украинского судна

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд в аннексованном Россией Крыму арестовал капитана задержанного у берегов полуострова украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ России в аннексованном Крыму, передает радио Свобода. «Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае доказательства вины Новицкому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания», – говорится в заявлении ФСБ, которое цитируют российские СМИ.

Против капитана судна возбуждено дело по обвинению в «незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса России».

Как сообщал УНИАН, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) на запад от мыса Тарханкут в аннексованном Россией Крыму 4 мая.

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находилось пятеро членов экипажа.

Ранее украинские пограничники сообщили, что «россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов», следующих через Керченский пролив. По сообщению ведомства, начиная с 30 апреля российские спецслужбы останавливают судна ежедневно для осмотра и идентификации экипажа.