ГПУ закончила расследование громкого дела о перестрелке полицейских в Княжичах

Материалы дела предоставлены подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила расследование уголовного производства о перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области, в которой погибли пятеро правоохранителей.

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Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в соцсети. Она отметила, что материалы дела предоставлены подозреваемым и их защитникам для ознакомления. Затем они будут направлены в суд.

По делу проходят пятеро подозреваемых:

- начальник управления уголовного розыска Нацполиции Киева - в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5 ст. 115 Уголовного кодекса;

- замначальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления - в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п.п. 1, 5 ст. 115, ст. 366-1 Уголовного кодекса;

- старший инспектор отдела управления Корпуса оперативно-внезапного реагирования Нацполиции Киева - в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса;

- начальник управления оперативной службы Нацполиции Киева и начальник отдела Управления оперативной службы - в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса.

"Указанные лица обвиняются в превышении служебных полномочий, то есть действиях, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав или полномочий, что сопровождалось применением оружия, и которыми интересам государства был нанесен ущерб, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса; в организации покушения на умышленное убийство двух или более лиц, способом, опасным для жизни многих лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса; в организации умышленного убийства двух или более лиц способом, опасным для жизни многих лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса; декларировании недостоверной информации, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса", - уточнила Сарган.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли пять сотрудников полиции.