Гриневич: Минобразования не будет запрещать школьные линейки

Позиция Министерства образования и науки заключается в том, что линейка не является единственным методом собрать детей.

Министерство образования и науки Украины не планирует запрещать школьные линейки.

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Об этом заявила глава ведомства Лилия Гриневич, комментируя ситуацию с массовым отравлением людей в Черкассах, передает радио Свобода. «Понимаете, это тоже не метод: дать команду и запретить линейки. Нужно идти путем не запретов в этом случае, а просвещением учительства, для того, чтобы они искали и могли предложить более интересные методы работы с детьми», – сказала Гриневич.

По ее словам, позиция Министерства образования и науки заключается в том, что линейки не являютсяединственным методом собрать детей и поговорить на важные темы.

Как сообщал УНИАН, 8 мая на территории школы № 8 в Черкассах во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание учащиеся школы (2-9-й классы). Всего на линейке присутствовали 424 ученика, более 50 из них госпитализировали, по предварительным данным, в результате отравления неизвестным веществом.

14 мая в Черкасской областной госадминистрации сообщили, что в больнице остаются 18 детей и трое учителей. В ведомстве отметили, что в школе возобновили обучение.