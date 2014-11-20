В России презентовали переписанную "Историю Крыма"

Презентация состоялась в Москве в среду, 19 ноября, передает Радио Свобода.

"Когда мы увидели те, с позволения сказать, учебники, по которым учились в Украине, то ученые от этого ужаснулись. Поэтому вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, возникла инициатива написания нормальной, человеческой, научной истории Крыма", - отметил на презентации министр культуры России Владимир Мединский.

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16 марта 2014 на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Украина, Европейский союз и США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым.

Украина и Запад обвиняют Россию в поставках оружия и боевиков на Донбасс, а также в вводе войск на восток Украины. Москва эти обвинения отвергает.