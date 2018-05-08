Массовое отравление школьников в Черкассах: госпитализированных стало больше

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что состояние пациентов улучшается.

По состоянию на 19.00 в Черкассах в результате отравления неизвестным веществом уже госпитализированы 56 человек, в реанимации находятся 12 больных.

Об этом в. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала в Twitter.

«Госпитализированы 56 человек: 53 ребенка, 3 взрослых. В отделении интенсивной терапии 12 (11 детей и 1 взрослый). Состояние пациентов улучшается», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 мая, во время линейки в школе № 8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления людей неизвестным веществом, в результате чего были госпитализированы 53 ребенка и двое взрослых.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Находясь в Черкассах, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, по предварительной версии, в школе произошло локальное распыления неизвестного вещества.

Также он сообщил, что ни в воздухе, ни в воде вредных веществ не обнаружено, и добавил, что пока компетентные службы работают с целью выяснения причин отравления детей, экспертизы будут проводиться и в столичных лабораториях.

Позже Минздрав сообщил, что в Черкассах в областную больницу с симптомами отравления всего обратились 94 ребенка, 53 из них и двое взрослых госпитализированы.