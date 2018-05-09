Мэр города в Черновицкой области пожаловался в СБУ на чиновницу, которая выбросила цветы из-под памятника в День примирения

Цветы из-под памятника выбросили на обочину дороги через час после торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.

В Черновицкой области мэр Сокирян Василий Равлик сегодня обратился с жалобой к правоохранителям на действия должностных лиц Сокирянской районной госадминистрации, которые выбросили цветы от памятника погибшим на обочину дороги через час после торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.

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Об этом Равлик сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН. Он сообщил, что 8 мая в центре города Сокиряны состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, во время которых участники боевых действий, ветераны и неравнодушные жители возлагали цветы к памятнику.

«Через час после завершения торжеств моему заместителю позвонили жители, и сообщили, что работники отдела культуры Сокирянской РГА забирают и выбрасывают венки и цветы от памятников», - сказал мэр.

Чиновник добавил, что «такие действия совершены работниками отдела культуры РГА во главе с его начальником Горн Раисой Антоновной».

По словам Равлика, об этих фактах уведомлены Сокирянское отделения полиции и Служба безопасности Украины. «Считаю это верхом цинизма, поскольку указанные лица таким образом осквернили память погибших во Второй мировой войне и унизили живых ветеранов, которые в течение торжеств трижды возлагали цветы к памятникам», - считаетгородской голова.

В то же время чиновница, которую мэр обвинил в инциденте, отказалась комментировать ситуацию местным СМИ, заявив о «фантазиях городского головы». «Фантазии Равлика можно долго комментировать, но сегодня у меня нет времени и не хочу давать никаких комментариев. Завтра я официально дам ответ и разошлю всем газетам», - сказала Раиса Горн.