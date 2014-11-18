Более 35 миллионов людей в мире находятся в рабстве, миллион из них - в России
Более 35 миллионов людей в мире находятся в той или иной форме рабства. Речь идет о принудительном труде, принудительных браках, торговле людьми, долговой кабале и сексуальной эксплуатации
Об этом говорится в отчете австралийской неправительственной организации Walk Free Foundation, которая охватывает 167 стран, передает Радио Свобода.
По ее данным, на пять стран - Индию, Китай, Пакистан, Узбекистан и Россию, приходится 61% рабства во всем мире.
Больше всего населения вовлечены в работорговлю в Мавритании - 4%. Дальше идет Узбекистан с 3,97%.
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Рост рабства в Узбекистане исследователи связывают с государственным принудительным трудом. Согласно докладу, более 1,2 миллиона людей в Узбекистане, с численностью населения 30,2 миллиона, привлечены к принудительному ежегодному сбору урожая хлопка.
В отчете говорится также, что более 2 миллионов людей в Пакистане и более миллиона в России живут в современном рабстве.