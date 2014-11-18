Более 35 миллионов людей в мире находятся в рабстве, миллион из них - в России

Об этом говорится в отчете австралийской неправительственной организации Walk Free Foundation, которая охватывает 167 стран, передает Радио Свобода.

По ее данным, на пять стран - Индию, Китай, Пакистан, Узбекистан и Россию, приходится 61% рабства во всем мире.

Больше всего населения вовлечены в работорговлю в Мавритании - 4%. Дальше идет Узбекистан с 3,97%.

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Рост рабства в Узбекистане исследователи связывают с государственным принудительным трудом. Согласно докладу, более 1,2 миллиона людей в Узбекистане, с численностью населения 30,2 миллиона, привлечены к принудительному ежегодному сбору урожая хлопка.

В отчете говорится также, что более 2 миллионов людей в Пакистане и более миллиона в России живут в современном рабстве.