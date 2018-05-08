Подозреваемая в избиении АТОшника заявила, что она инвалид первой группы с детства и перенесла трансплантацию почек

Адвокат добавил, что именно поэтому она требует постоянного надзора в медучреждении.

Подольский районный суд города Киева сегодня избирал меру пресечения 25-летней Екатерине Лапинской, которую подозревают в нападении на участника боевых действий на Донбассе, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича в Киеве 2 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания прокурор Станислав Петренко отметил, что 3 мая Лапинская покинула Киев, выбросила сим-карту из телефона, уничтожила одежду, в которой была во время нападения, перекрасила волосы и уехала в Харьков.

В этой связи, убеждал Петренко, подозреваемой необходимо избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

В свою очередь Лапинская сказала, что она является инвалидом с детства первой группы, безработная и ранее не судимая.

Ее адвокат Владимир Пучков выступил против ходатайства прокурора. Защитник заявил, что Лапинская сотрудничает со следствием, предоставила вещественные доказательства и помогает устанавливать других лиц, причастных к нападению.

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Также он добавил, что Лапинская - инвалид с детства - перенесла трансплантацию почек, и поэтому требует постоянного надзора в медучреждении. И это еще один аргумент, почему ее нельзя брать под стражу.

Также добавил, что она уже сдала следователю заграничный паспорт.

Адвокат просила суд избрать его подзащитной меру пресечения в виде домашнего ареста по месту ее жительства в Киеве.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской произошло нападение на участника АТО Вербича. Пострадавший шел по улице и почувствовал удар в спину. Оглянувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины.

По факту нападения открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. Лицам, причастным к нападению грозит до семи лет лишения свободы.

В Службе безопасности Украины установили, что организатором нападения на Вербича является гражданин России, который скрывается в Польше.

Правоохранители задержали одну из участниц нападения - 25-летнюю женщину, она уведомлена о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины. Также заочно уведомлен о подозрении 23-летний гражданин РФ, который выехал в Польшу. Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч.4 ст.296 и ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.